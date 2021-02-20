Литва закликала припинити "Північний потік-2" до виборів у Держдуму РФ

При цьому міністр зазначив, що не виступає за відмову від будівництва газопроводу.

За його словами, призупинення будівництва стане компромісом між прихильниками і супротивниками газопроводу.

"Ми не пропонуємо скасовувати проект, а тільки призупинити його. І продовжувати будівництво, коли будемо мати справу з демократично обраним урядом Росії. Це дійсно може збільшити підтримку трубопроводу", - вважає глава дипломатії Литви.

Вибори депутатів Держдуми скликання заплановано на 19 вересня 2021 року.