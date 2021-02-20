Литва закликала припинити "Північний потік-2" до виборів у Держдуму РФ

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав призупинити будівництво газопроводу "Північний потік - 2". Це, за його словами, потрібно зробити до виборів у Держдуму РФ.
Про це сказав в коментарі Reuters.
При цьому міністр зазначив, що не виступає за відмову від будівництва газопроводу.
За його словами, призупинення будівництва стане компромісом між прихильниками і супротивниками газопроводу.
"Ми не пропонуємо скасовувати проект, а тільки призупинити його. І продовжувати будівництво, коли будемо мати справу з демократично обраним урядом Росії. Це дійсно може збільшити підтримку трубопроводу", - вважає глава дипломатії Литви.
Вибори депутатів Держдуми скликання заплановано на 19 вересня 2021 року.
Раніше президент РФ Володимир Путін пояснив заяви Заходу про можливість введення санкції проти газопроводу "Північний потік-2". Він вважає, що це через Україну.
Нагадаємо, що США провели переговори з Німеччиною з приводу будівництва газопроводу "Північний потік-2". Вони обговорювали список компаній, проти яких можуть ввести санкції.