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Литва призвала ООН направить полицейские силы на ЗАЭС

Фото: заместитель генерального комиссара полиции Литвы Арунас Паулаускас (usa.mfa.lt)
Автор: Юлия Бойко

Литовская сторона официально предложила направить специальные полицейские силы ООН на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Литвы в США.

Сообщается, что сегодня заместитель генерального комиссара полиции Литвы Арунас Паулаускас сделал соответствующее заявление на встрече начальников полиции Организации Объединенных Наций (ООН).

"Литва выступает за создание долгосрочной миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС, где полиция ООН могла бы внести свой вклад, обеспечив ее физическую безопасность. Хотя некоторым странам война в Украине может показаться далекой, ядерные инциденты игнорируют национальные границы", - отметил он.

По его словам, российские войска контролируют и используют в военных целях одну из четырех атомных электростанций в Украине. Он заверил, что Литва готова принять активное участие в такой миссии и отправить в Украину сотрудников своих правоохранительных органов.

Напомним, ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис предлагал направить на Запорожскую АЭС миротворцев ООН.

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Запорожская АЭСООНЛитва