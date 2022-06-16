UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Литва признала принудительный вывоз украинцев в Россию депортацией

Фото: Литва признала принудительный вывоз украинцев в Россию депортацией (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В четверг, 16 июня, Сейм Литвы признал принудительный вывоз граждан Украины в Россию депортацией украинского народа. Литовский парламент призвал мировое сообщество также признать депортацию украинцев и добиваться ответственности за преступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Парламент 50 голосами "за" принял резолюцию о депортации украинского народа.

Сейм Литвы признал, что полномасштабное вторжение российских войск в Украину, а также принудительный вывоз граждан в Россию или на временно контролируемые территории являются депортацией украинского народа.

В резолюции говорится, что более миллиона граждан Украины были изгнаны из своих домов и принудительно депортированы в Россию, чтобы уничтожить украинскую идентичность. При этом отмечается, что также было депортировано 200 тысяч детей.

Парламент призвал, чтобы геноцид украинского народа был остановлен правовыми средствами, а депортированным людям были созданы условия для возвращения в Украину или выезда в другую безопасную страну.

"Сейм уверен, что справедливость восторжествует только тогда, когда к уголовной ответственности будут привлечены руководители России, другие высокопоставленные организаторы преступлений и непосредственные исполнители военных действий и депортации украинского гражданского населения", - говорится в документе.

Ранее в Минреинтеграции рассказали, что делать украинцам в случае депортации и принудительного перемещения на оккупированные территории.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛитваБеженцыВойна России против УкраиныРоссийская ФедерацияУкраина