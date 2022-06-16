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Литва визнала примусове вивезення українців до Росії депортацією

Фото: Литва визнала примусове вивезення українців до Росії депортацією (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У четвер, 16 червня, Сейм Литви визнав примусове вивезення громадян України до Росії депортацією українського народу. Литовський парламент закликав світову спільноту також визнати депортацію українців і домагатися відповідальності за злочини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Парламент 50 голосами "за" прийняв резолюцію про депортацію українського народу.

Сейм Литви визнав, що повномасштабне вторгнення російських військ в Україну, а також примусове вивезення громадян до Росії або на тимчасово контрольовані території є депортацією українського народу.

У резолюції йдеться, що більше мільйона громадян України були вигнані зі своїх будинків і примусово депортовані в Росію, щоб знищити українську ідентичність. При цьому наголошується, що також було депортовано 200 тисяч дітей.

Парламент закликав, щоб геноцид українського народу був зупинений правовими засобами, а депортованим людям були створені умови для повернення в Україну або виїзду в іншу безпечну країну.

"Сейм упевнений, що справедливість восторжествує тільки тоді, коли до кримінальної відповідальності будуть притягнуті керівники Росії, інші високопоставлені організатори злочинів і безпосередні виконавці військових дій і депортації українського цивільного населення", - йдеться в документі.

Раніше в Мінреінтеграції розповіли, що робити українцям у разі депортації та примусового переміщення на окуповані території.

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