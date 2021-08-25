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Литва примет 200 беженцев из Афганистана

Автор: Валерия Полищук

Правительство Литвы приняло решение принять в стране 200 беженцев из Афганистана. Для обеспечения их потребностей выделили 600 тысяч евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

"Проект подготовлен с учетом сложной ситуации в Афганистане. В стране возникла угроза для граждан Афганистана, которые помогали вооруженным силам Литвы и других стран НАТО", - говорится в постановлении правительства.

Министерство обороны Литвы получило поручение по организации перевода в страну не более 200 таких граждан Афганистана и обеспечить их потребности.

Средства в размере 600 тысяч евро покроют расходы на расселение и содержание новоприбывших, пока им не будет предоставлен статус беженцев. Из этих денег будут оплачиваться коммунальные расходы, питание, расходы на личные нужды эмигрантов.

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