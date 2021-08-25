RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Литва прийме 200 біженців з Афганістану

Автор: Валерія Поліщук

Уряд Литви прийняв рішення прийняти в країні 200 біженців з Афганістану. Для забезпечення їхніх потреб виділили 600 тисяч євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

"Проект підготовлений з урахуванням складної ситуації в Афганістані. У країні виникла загроза для громадян Афганістану, які допомагали Збройним силам Литви та інших країн НАТО", - йдеться в постанові уряду.

Міністерство оборони Литви отримало доручення з організації переведення в країну не більше 200 таких громадян Афганістану і забезпечити їх потреби.

Кошти в розмірі 600 тисяч євро покриють витрати на розселення і утримання новоприбулих, поки їм не буде надано статус біженців. З цих грошей будуть оплачуватися комунальні витрати, харчування, витрати на особисті потреби емігрантів.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛитваАфганистан