Литва приєдналася до справи України проти Росії до ЄСПЛ

Литва вступила у справу як третя сторона поряд із 25 іншими європейськими країнами. Справу розглядатимуть у Великій палаті ЄСПЛ.

Міністр юстиції Евеліна Добровольська заявила, що майбутнє рішення може стати основою для забезпечення правового захисту жертв російської військової агресії.

"Литва використовуватиме всі правові засоби, щоб дії агресора не залишилися безкарними. Росія повинна понести відповідальність за масові вбивства та каліцтва українського народу, руйнування будинків та іншої громадської інфраструктури. Їй також доведеться заплатити за всю шкоду, яку вона завдала", - заявила міністр.

Раніше повідомлялося, що ЄСПЛ об'єднав справи "Україна та Нідерланди проти Росії" та "Україна проти Росії (Х)" про повномасштабне вторгнення в одне велике провадження.

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