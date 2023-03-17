UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Литва приєдналася до справи України проти Росії до ЄСПЛ

Фото: Литва приєдналася до справи України проти Росії в ЄСПЛ (osce usmission gov)
Автор: Валерія Поліщук

У п'ятницю, 17 березня, Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) задовольнив прохання Литви про участь у справі України проти Росії на підставі військової агресії та порушення прав людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства юстиції Литви.

Литва вступила у справу як третя сторона поряд із 25 іншими європейськими країнами. Справу розглядатимуть у Великій палаті ЄСПЛ.

Міністр юстиції Евеліна Добровольська заявила, що майбутнє рішення може стати основою для забезпечення правового захисту жертв російської військової агресії.

"Литва використовуватиме всі правові засоби, щоб дії агресора не залишилися безкарними. Росія повинна понести відповідальність за масові вбивства та каліцтва українського народу, руйнування будинків та іншої громадської інфраструктури. Їй також доведеться заплатити за всю шкоду, яку вона завдала", - заявила міністр.

Раніше повідомлялося, що ЄСПЛ об'єднав справи "Україна та Нідерланди проти Росії" та "Україна проти Росії (Х)" про повномасштабне вторгнення в одне велике провадження.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛитваЕСПЧВійна Росії проти України