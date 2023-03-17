Литва присоединилась к делу Украины против России в ЕСПЧ

Литва вступила в дело в качестве третьей стороны наряду с 25 другими европейскими странами. Дело будет рассматриваться в Большой палате ЕСПЧ.

Министр юстиции Эвелина Добровольская заявила, что предстоящее решение может послужить основой для обеспечения правовой защиты жертв российской военной агрессии.

"Литва будет использовать все правовые средства, чтобы действия агрессора не остались безнаказанными. Россия должна понести ответственность за массовые убийства и увечья украинского народа, разрушение домов и другой общественной инфраструктуры. Ей также придется заплатить за весь ущерб, который она нанесла", - заявила министр.

Ранее сообщалось, что ЕСПЧ объединил дела "Украина и Нидерланды против России" и "Украина против России (Х)" о полномасштабном вторжении в одно крупное производство.

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