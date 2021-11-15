Литва надала притулок семи мігрантам, що нелегально потрапили в країну

На сьогодні влада Литви надала притулок семи мігрантам з 2,6 тисячі, які попросили про це після незаконного перетину кордону країни. На розгляді залишаються ще майже 600 прохань.

Про це заявила міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi .

"Вже розглянуто 2576 прохань і залишилося розглянути 584. Притулок надано семи особам", - повідомила міністр.

При цьому вона додала, що зараз в Литву прибули консули з Іраку, які допоможуть повернути додому 50 іракців, які шукають притулок.

"У нас 76 нелегальних мігрантів, які бажають повернутися на свою батьківщину, з них близько 50 саме з Іраку. Іракські консули допоможуть нам швидко оформити документи і повернути цих людей", - заявила міністр.