ru ua
Пн, 15 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Литва надала притулок семи мігрантам, що нелегально потрапили в країну

Новость на русском →
Вільнюс, Понеділок 15 листопада 2021 20:13
Литва надала притулок семи мігрантам, що нелегально потрапили в країну Фото: Литва надала притулок семи мігрантам, що нелегально потрапили в країну (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

На сьогодні влада Литви надала притулок семи мігрантам з 2,6 тисячі, які попросили про це після незаконного перетину кордону країни. На розгляді залишаються ще майже 600 прохань.

Про це заявила міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

"Вже розглянуто 2576 прохань і залишилося розглянути 584. Притулок надано семи особам", - повідомила міністр.

При цьому вона додала, що зараз в Литву прибули консули з Іраку, які допоможуть повернути додому 50 іракців, які шукають притулок.

"У нас 76 нелегальних мігрантів, які бажають повернутися на свою батьківщину, з них близько 50 саме з Іраку. Іракські консули допоможуть нам швидко оформити документи і повернути цих людей", - заявила міністр.

Нагадаємо, раніше глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Європейський союз буде протидіяти спробам режиму Олександра Лукашенка використовувати біженців як політичний інструмент тиску.

Зазначимо, напередодні Євросоюз і США домовилися співпрацювати щодо накладення санкцій на авіакомпанії третіх країн, що допомагають нелегальним мігрантам дістатися до Білорусі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Литва Міграційна криза
NEWS
"Слуга народу" обрала нового очільника партії: хто отримав посаду
"Слуга народу" обрала нового очільника партії: хто отримав посаду
DAILY
Генерал США Бен Ходжес: Росіяни зупиняються тільки тоді, коли їх зупиняють
Владислав Красінський, Мілан Лєліч Генерал США Бен Ходжес: Росіяни зупиняються тільки тоді, коли їх зупиняють