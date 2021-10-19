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Литва предложила запретить самолетам, летающим в Беларусь, заходить в воздух ЕС

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Вторник 19 октября 2021 17:46
Литва предложила запретить самолетам, летающим в Беларусь, заходить в воздух ЕС Фото: министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис (flickr.com/mfa lithuania)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис предложил запретить авиакомпаниям, летающим в Беларусь, летать в страны Европейского союза. С таким заявлением он выступил на встречи министров иностранных дел стран ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

На встрече глав МИД ЕС также было уделено время вопросам миграции.

По словам Ландсбергиса, миграционный кризис на границах Литвы, Латвии и Польши никуда не денется.

"Я уже поднимал вопрос о том, что, как мне кажется, Еврокомиссия должна пересмотреть свои приоритеты и вернуть вопрос миграции на первое место в своей повестке дня. Дискуссия получилась оживленной, и мы начали обсуждать, какие конкретные действия может предпринять Европейская комиссия", - заявил Ландсбергис.

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Литва Беларусь Миграционный кризис
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