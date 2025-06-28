Литва повідомила ООН про вихід із договору про протипіхотні міни: причина в РФ

Литва повідомила Організацію Об'єднаних Націй (ООН) про свій вихід із договору про заборону протипіхотних мін.
Про це заявив глава литовського МЗС Кестутіс Будріс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters і пост чиновника в соцмережі Х.
"Сьогодні Литва офіційно повідомила Генерального секретаря ООН про свій вихід із Договору про заборону протипіхотних мін. Це рішення було ухвалено нелегко", - сказав міністр.
Reuters зазначає, що країна перестане бути пов'язаною з договором через 6 місяців після цього повідомлення.
Будріс підкреслив, що Литва не має жодних ілюзій щодо того, що "путінська Росія є найбільшою довгостроковою екзистенціальною загрозою для Європи.
"(РФ - ред.) веде війну для досягнення політичних цілей, підриває стабільність за допомогою саботажу і готується до тривалої конфронтації. Перед обличчям таких загроз Литва вживе всіх необхідних заходів для захисту своєї держави, населення і кожного дюйм
території НАТО - усіма ефективними військовими засобами", - сказано в пості.
Резюмуючи глава МЗС додав, що прихильність Литви відповідальній обороні та міжнародному гуманітарному праву, зокрема захисту цивільних осіб, залишається непохитною.
Reuters також нагадало, що парламенти всіх країн НАТО і ЄС, які межують із Росією, а саме - Литви, Латвії, Естонії, Фінляндії та Польщі - схвалили вихід своїх держав із договору, пославшись на зростаючу військову небезпеку з боку РФ.
Нагадаємо, у квітні стало відомо, що Литва посилює охорону державного кордону та запроваджує нові обмеження на пунктах пропуску через провокації Білорусі.
Загалом, причиною такого рішення стало посилення загроз держбезпеці країни, пов'язаних із нелегальною міграцією, а також зміною тактики розвідувальних і прикордонних служб Білорусі.
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