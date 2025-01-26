Литва посилює охорону кордонів перед президентськими "виборами" в Білорусі

Представник Служби охорони державного кордону Гедрюс Мішутіс зазначив, що підвищується можливість реагувати на інциденти, якщо вони трапляться. Зокрема, будуть задіяні додаткові сили та засоби.

"На тлі білоруських виборів рівень пильності підвищується. Передбачено, що в разі інцидентів можуть бути задіяні й інші відомства - система національної оборони, Служба громадської безпеки, поліція, Спілка стрільців Литви", - сказав Мішутіс.

Як пише LRT, кордон Литви охороняється в посиленому режимі вже не перший рік, ще з початку міграційної кризи 2021 року.

Зазначимо, що президентські "вибори" в Білорусі відбудуться вже сьогодні, 26 січня. Самопроголошений президент Олександр Лукашенко балотується всьоме. Цю посаду він обіймає вже понад 30 років.