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Литва может попросить ЕС распределить мигрантов из-за ситуации на границе с Беларусью

Автор: Артур Родивилов

Литва будет просить Евросоюз о распределении части нелегальных мигрантов по странам ЕС, если их количество в стране достигнет 10 тыс. Соответствующее заявление сделал замминистра внутренних дел Арнольдас Абрамавичюс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Lietuvos rytas.

Речь идет о мигрантах из Азии и Африки, которые незаконно попали в Литву из Беларуси.

"Если число мигрантов превысит 10 тыс., можно будет обратиться в ЕС об их солидарном распределении по странам сообщества, как некоторое время уже поступают Греция, Италия, Кипр, Мальта, в которые массово проникают мигранты",- сказал Абрамавичюс.

Замминистра выразил надежду, что к этому прибегать не придется.

"Надеемся, что такого сценария удастся избежать благодаря усилению охраны границы и другим неотложным мерам по борьбе с миграционным кризисом", - заявил замминистра.

По запросу Литвы Европейская комиссия поможет мобилизовать гуманитарную помощь европейских стран через Европейский механизм гражданской защиты. Ранее Литва обратилась за помощью в связи с увеличением количества мигрантов и беженцев. Еврокомиссия будет координировать доставку и оплачивать до 75% затрат на транспортировку помощи.

Напомним, 9 июля Литва начала строительство забора на границе с Беларусью в рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов.

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ЛитваМигранты