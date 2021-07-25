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Литва може попросити ЄС розподілити мігрантів через ситуацію на кордоні з Білоруссю

Автор: Артур Родивилов

Литва проситиме Євросоюз про розподіл частини нелегальних мігрантів по країнах ЄС, якщо їхня кількість в країні досягне 10 тис. Відповідну заяву зробив заступник міністра внутрішніх справ Арнольдас Абрамавічюс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Lietuvos rytas.

Йдеться про мігрантів з Азії та Африки, які незаконно потрапили до Литви з Білорусі.

"Якщо число мігрантів перевищить 10 тис., можна буде звернутися в ЄС про їх солідарний розподіл по країнах Спільноти, як деякий час вже надходять Греція, Італія, Кіпр, Мальта, в які масово проникають мігранти", - сказав Абрамавічюс.

Заступник міністра висловив надію, що до цього вдаватися не доведеться.

"Сподіваємося, що такого сценарію вдасться уникнути завдяки посиленню охорони кордону та іншим невідкладним заходам з боротьби з міграційною кризою", - заявив заступник міністра.

За запитом Литви Європейська комісія допоможе мобілізувати гуманітарну допомогу європейських країн через Європейський механізм цивільного захисту. Раніше Литва звернулася за допомогою у зв'язку зі збільшенням кількості мігрантів і біженців. Єврокомісія координуватиме доставлення та оплачуватиме до 75% витрат на транспортування допомоги.

Нагадаємо, 9 липня Литва почала будівництво паркану на кордоні з Білоруссю в рамках боротьби з потоком нелегальних мігрантів.

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ЛитваМігранти