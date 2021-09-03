Литва получила от Украины второй груз для охраны границы от мигрантов
Фото: Литва получила от Украины второй гуманитарный груз (t.me/dsns_telegram)
Украинские грузовики с гуманитарной помощью добрались до Литовской Республики. Очередной груз был направлен для сдерживания потока нелегальных мигрантов с территории Беларуси.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.
"Гуманитарный груз, направленный Украиной для нужд безопасности Литовской Республики, добрался до места назначения и прошел все необходимые таможенные процедуры", - говорится в сообщении.
На этот раз Украина направила Литве более 48 тонн гуманитарной помощи, который отправился в страну 1 сентября.
Напомним, что первая партия украинской помощи прибыла в Литву еще в августе. Тогда Украина отправила 38 тонн груза прибалтийской стране.