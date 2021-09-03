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Литва отримала від України другий вантаж для охорони кордону від мігрантів

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Литва, П'ятниця 03 вересня 2021 10:47
Литва отримала від України другий вантаж для охорони кордону від мігрантів Фото: Литва отримала від України другий гуманітарний вантаж (t.me/dsns_telegram)
Автор: Марія Кучерявець

Українські вантажівки з гуманітарною допомогою дісталися Литовської Республіки. Черговий вантаж був направлений для стримування потоку нелегальних мігрантів з території Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

"Гуманітарний вантаж, направлений Україною для безпекових потреб Литовської республіки, дістався місця призначення та пройшов всі необхідні митні процедури", - йдеться в повідомленні.

Цього разу Україна направила Литві понад 48 тонн гуманітарної допомоги, який вирушив до країни 1 вересня.

Нагадаємо, що перша партія української допомоги прибула до Литви ще в серпні. Тоді Україна відправила 38 тонн вантажу прибалтійській країні.

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Литва Україна Гуманітарна допомога Міграційна криза
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