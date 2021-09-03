Литва отримала від України другий вантаж для охорони кордону від мігрантів
Фото: Литва отримала від України другий гуманітарний вантаж (t.me/dsns_telegram)
Українські вантажівки з гуманітарною допомогою дісталися Литовської Республіки. Черговий вантаж був направлений для стримування потоку нелегальних мігрантів з території Білорусі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.
"Гуманітарний вантаж, направлений Україною для безпекових потреб Литовської республіки, дістався місця призначення та пройшов всі необхідні митні процедури", - йдеться в повідомленні.
Цього разу Україна направила Литві понад 48 тонн гуманітарної допомоги, який вирушив до країни 1 вересня.
Нагадаємо, що перша партія української допомоги прибула до Литви ще в серпні. Тоді Україна відправила 38 тонн вантажу прибалтійській країні.