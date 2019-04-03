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Литва и Польша работают на усилением защиты Сувальского коридора

Новости » Политика    03.04.2019 - 19:16
Литва и Польша работают на усилением защиты Сувальского коридора
Иллюстративное фото (delfi lt)

Польша обеспокоена наращиванием Россией военных сил в Калининградской области

Литва и Польша договорились зачесть по одной бригаде к действующему в городе Эльблонг штабу Северо-Восточной дивизии для защиты так называемого Сувальского коридора (перешейка). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Глава Генерального штаба Войска Польского Раймунд Анджейчак заявил, что в Польше есть сертифицированный высокими оценками международный штаб и теперь ему "хотят дать настоящих солдат".

"Мы также обсуждаем это с другими странами, хотели бы ли они быть частью этой команды", - отметил Анджейчак.

Анджейчак заявил, что обсудил с литовским министром обороны возможности для военных обеих стран отрабатывать "максимально комплексные и сложные сценарии", потому что в случае кризиса времени для подготовки не будет.

По его словам, Польша с обеспокоенностью наблюдает за наращиванием Россией военных сил в Калининградской области.

Сувальський коридор (или перешеек) - это участок сухопутной границы Литвы и Польши шириной в 100 км, которая на западе граничит с Калининградской областью РФ, а на востоке - с Белоруссией.

По словам экспертов, в случае войны России важно было бы быстро захватить Сувальський коридор, чтобы отрезать союзникам по НАТО путь по суше в страны Балтии.

Ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Альянс выделит 260 млн долларов на строительство склада для американских войск в Польше.

РБК-Украина писало, что польский министр иностранных дел Яцек Чапутович заявил, что Европе пошло бы на пользу, если бы США разместили свои ракеты с ядерными боеголовками на континенте.

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