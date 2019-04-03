Литва і Польща працюють на посиленням захисту Сувальського коридору

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Польща стурбована нарощуванням Росією військових сил у Калінінградській області

Литва і Польща домовилися зарахувати по одній бригаді до діючого в місті Ельблонг штабу Північно-Східної дивізії для захисту так званого Сувальського коридору (перешийку). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Очільник Генерального штабу Війська Польського Раймунд Анджейчак заявив, що у Польщі є сертифікований високими оцінками міжнародний штаб і тепер йому "хочуть дати справжніх солдатів".

"Ми також обговорюємо це з іншими країнами, чи хотіли б вони бути частиною цієї команди", - зазначив Анджейчак.

Анджейчак заявив, що обговорив з литовським міністром оборони можливості для військових обох країн відпрацьовувати "максимально комплексні і складні сценарії", тому що в разі кризи часу для підготовки не буде.

За його словами, Польща зі стурбованістю спостерігає за нарощуванням Росією військових сил у Калінінградській області.

Сувальський коридор (або перешийок) - це ділянка сухопутного кордону Литви і Польщі шириною у 100 км, яка на заході межує з Калінінградською областю РФ, а на сході - з Білоруссю.

За словами експертів, у випадку війни Росії важливо було би швидко захопити Сувальський коридор, щоб відрізати союзникам з НАТО шлях по суші до країн Балтії.

Раніше Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Альянс виділить 260 млн доларів на будівництво складу для американських військ у Польщі.

РБК-Україна писало, що польський міністр закордонних справ Яцек Чапутович заявив, що Європі пішло б на користь, якби США розмістили свої ракети з ядерними боєголовками на континенті.