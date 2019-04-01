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Столтенберг подтвердил, что в Польше будет склад армии США

Новости » Политика    01.04.2019 - 21:15
Столтенберг подтвердил, что в Польше будет склад армии США
Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

НАТО выделит 260 млн долларов на строительство склада

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Альянс выделит 260 млн долларов на строительство склада для американских войск в Польше. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Отмечается, что база будет размещена в селе Повидз (Великопольское воеводство). Там будут хранить бронированные машины, боеприпасы и оружие американской бригады.

По словам Столтенберга, инвестиция, которая получила финансирование штаб-квартиры, является ключевой благодаря близости крупного аэропорта.

"Эта инвестиция в инфраструктуру в центральной Польше является частью больших усилий, которые укрепляют военную мобильность. Благодаря предварительному размещению оборудования мы увеличим готовность наших войск к действиям. Речь идет также о способности быстро перевозить людей, а не только тяжелую технику", - сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что инвестиция показывает, как НАТО сотрудничает с США.

"Американские силы там дислоцируются на основе двустороннего соглашения, но их поддерживают натовские инвестиции. Это хорошо для НАТО и для нас всех", - добавил Столтенберг.

Ранее польский министр иностранных дел Яцек Чапутович заявил, что в Польше сейчас служат уже более 4 тыс. американских солдат. Также он заявлял, что Европе пошло бы на пользу, если бы США разместили свои ракеты с ядерными боеголовками на континенте.

РБК-Украина писало, что глава Министерства национальной обороны Мариуш Блащак заявил, что в Польше увеличится численность американских войск.

 

 

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