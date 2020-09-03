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Литва поднимет вопрос об отравлении Навального на саммите ЕС

Вильнюс, Четверг 03 сентября 2020 17:49
Литва поднимет вопрос об отравлении Навального на саммите ЕС
Фото: Гитанас Науседа (facebook com ualietuva)
Автор: РБК-Украина

Литва намерена поднять вопрос отравления российского оппозиционера Алексея Навального на следующем саммите Европейского союза. Вильнюс считает, что к отравлению причастно руководство России.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, передает Reuters.

По его словам, Литва попросит лидеров ЕС обсудить отравление Навального.

"Литва обязательно будет среди тех, кто будет призывать к обсуждению этого вопроса. Это чрезвычайно важно, особенно в связи с тем, что происходит в Беларуси", - сказал Науседа.

Он также добавил, что многое указывает на причастность руководства России к отравлению оппозиционера. Отметим, следующий саммит ЕС запланирован на 24 сентября.

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что реакция Европейского союза на отравление Навального будет зависеть от России. Она также обратилась к Москве за помощью в расследовании.

Сегодня белорусский президент Александр Лукашенко выступил со скандальным заявлением по поводу Навального. По его словам, спецслужбы перехватили разговор "Варшавы и Берлина", из которого якобы понятно, что данные об отравлении политика "Новичком" были сфальсифицированы.

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Новости Украины ЛитваНавальныйотравление
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