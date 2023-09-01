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Литва побудує у Бучі школу із сонячною електростанцією за 18 млн євро

П'ятниця 01 вересня 2023 01:57
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Литва побудує у Бучі школу із сонячною електростанцією за 18 млн євро Фото: Литва побудує сучасну школу та дитячий садок у Бучі (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Литва збудує сучасну школу в Бучі. Для реалізації проекту буде залучено близько 18 млн. євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Крім того, близько 500 тисяч євро Європейської програми кліматичних змін буде інвестовано у заходи щодо підвищення енергоефективності.

Проект, який адмініструє Агентство з управління проектами у сфері навколишнього середовища, буде реалізовувати компанія Nullus на замовлення фонду підтримки Support Fund for Bucha School.

Проект, підготовлений литовською архітектурною студією 2L Architects та українською архітектурною студією Baust Architects, передбачає будівництво навчального комплексу площею 14,6 тисячі квадратних метрів, і складатиметься зі школи, дитячого садка та спортивних майданчиків.

Будівля буде оснащена тепловими насосами, геотермальним обладнанням та геотермічним обладнанням, а також сонячною електростанцією потужністю 600 кВт. Школа та дитячий садок розраховані на 880 дітей. Згідно з проектною документацією, відкриття навчального закладу заплановано на 1 вересня 2025 року.

Допомога Литви Україні

Литва з перших тижнів повномасштабного вторгнення РФ надає різнобічну допомогу Україні. Так, 24 серпня Литва оголосила про черговий пакет військової підтримки на суму 41 млн. євро. Пакет містить боєприпаси Carl Gustaf, гвинтівки, радари морського спостереження, боєприпаси калібру 5,56 мм, генератори, засоби боротьби з дронами та багато іншого.

Крім того, раніше президент Литви Гітанас Науседа під час візиту до Києва 23 серпня заявив, що його країна передасть Україні додаткові пускові установки зенітно-ракетного комплексу NASAMS.

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