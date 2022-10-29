Литва планує відремонтувати понад десять гаубиць для України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса.

За словами міністра, зараз дві гаубиці "PzH 2000" після ремонту вже прямують в Україну, ще дві везуть до Литви на ремонт.

"Очікується, що у Литві буде відремонтовано щонайменше 12 з них", - зазначив Анушаускас.