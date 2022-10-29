Литва планує відремонтувати понад десять гаубиць для України
Литва планує відремонтувати для Збройних сил України щонайменше 12 німецьких самохідних артилерійських установок "PzH 2000".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса.
За словами міністра, зараз дві гаубиці "PzH 2000" після ремонту вже прямують в Україну, ще дві везуть до Литви на ремонт.
"Очікується, що у Литві буде відремонтовано щонайменше 12 з них", - зазначив Анушаускас.
The repair of “PzH2000” howitzers damaged in will continue to be organized in . 2 після їх repair are on their way to and 2 more are currently being brought to . На більш ніж 12 з них виявлено, що буде repaired в . pic.twitter.com/skq5yJLBOe— Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) October 29, 2022
Нагадаємо, раніше Литва взяла на себе місію з ремонту німецьких САУ "PzH 2000", які були передані Україні.
Вже через місяць в Україну прибули перші відновлені після ремонту гаубиці.
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