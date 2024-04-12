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Литва планує відкликати свого посла в Україні

П'ятниця 12 квітня 2024 22:01
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Литва планує відкликати свого посла в Україні Фото: посол Литви в Україні Вальдемарас Сарапінас (facebook.com.valdemarassarapinas)
Автор: Анастасія Гришкова

Литва планує відкликати Вальдемараса Сарапінаса з посади посла в Україні. Сарапінас очолить посольство у Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Відомо, що литовського дипломата згідно з урядовим проєктом буде відкликано з посади посла в Україні 17 червня цього року. Зазначається, що на цю посаду Сарапінаса було призначено у 2020 році.

Литва без посла у Польщі

З початку вересня минулого року Литва залишилася без посла у Польщі, коли Едуардас Борисовас був відкликаний після закінчення строку його повноважень. Наразі литовський пост у Варшаві очолює тимчасовий повірень у справах Аудрона Маркевичена.

Наприкінці минулого року Міністерство закордонних справ заявило, що канцелярія президента затримує призначення нового посла Литви у Польщі. Тривалий пошук кандидатури посла у Варшаві критикують литовські політики.

Голова Сейма Вікторія Чміліте-Нільсен заявила, що "у таку годину, коли в Україні йде війна, коли в Польщі відбулися зміни, коли відбулися вибори, важко виправдати відсутність посла".

Вона додала, що "ми всі страждаємо, але дуже важливо продовжувати підтримувати такі тісні зв'язки з Польщею, щоб співпраця була ефективною на всіх рівнях".

Посольство Литви в Україні

Литовське посольство в Україні тимчасово переїхало до Львова напередодні війни. Тоді ж міністерство закордонних справ Литви закликало всіх литовських громадян покинути України з міркувань безпеки. Проте згодом міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс анонсував відновлення роботи посольства в українській столиці. Натомість посла РФ попросили покинути Вільнюс.

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