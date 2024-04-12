Литва планує відкликати свого посла в Україні
Литва планує відкликати Вальдемараса Сарапінаса з посади посла в Україні. Сарапінас очолить посольство у Польщі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.
Відомо, що литовського дипломата згідно з урядовим проєктом буде відкликано з посади посла в Україні 17 червня цього року. Зазначається, що на цю посаду Сарапінаса було призначено у 2020 році.
Литва без посла у Польщі
З початку вересня минулого року Литва залишилася без посла у Польщі, коли Едуардас Борисовас був відкликаний після закінчення строку його повноважень. Наразі литовський пост у Варшаві очолює тимчасовий повірень у справах Аудрона Маркевичена.
Наприкінці минулого року Міністерство закордонних справ заявило, що канцелярія президента затримує призначення нового посла Литви у Польщі. Тривалий пошук кандидатури посла у Варшаві критикують литовські політики.
Голова Сейма Вікторія Чміліте-Нільсен заявила, що "у таку годину, коли в Україні йде війна, коли в Польщі відбулися зміни, коли відбулися вибори, важко виправдати відсутність посла".
Вона додала, що "ми всі страждаємо, але дуже важливо продовжувати підтримувати такі тісні зв'язки з Польщею, щоб співпраця була ефективною на всіх рівнях".
Посольство Литви в Україні
Литовське посольство в Україні тимчасово переїхало до Львова напередодні війни. Тоді ж міністерство закордонних справ Литви закликало всіх литовських громадян покинути України з міркувань безпеки. Проте згодом міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс анонсував відновлення роботи посольства в українській столиці. Натомість посла РФ попросили покинути Вільнюс.
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