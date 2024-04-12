Литва планирует отозвать своего посла в Украине
Литва планирует отозвать Вальдемараса Сарапинаса от должности посла в Украине. Сарапинас возглавит посольство в Польше.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.
Известно, что литовский дипломат согласно правительственному проекту будет отозван с должности посла в Украине 17 июня этого года. Отмечается, что на эту должность Сарапинас был назначен в 2020 году.
Литва без посла в Польше
С начала сентября прошлого года Литва осталась без посла в Польше, когда Эдуардас Борисовас был отозван по истечении срока его полномочий. В настоящее время литовский пост в Варшаве возглавляет временный возвращение по делам Аудрона Маркевичена.
В конце прошлого года Министерство иностранных дел заявило, что канцелярия президента задерживает назначение нового посла Литвы в Польше. Продолжительный поиск кандидатуры посла в Варшаве критикуют литовские политики.
Глава Сейма Виктория Чмилите-Нильсен заявила, что "в такое время, когда в Украине идет война, когда в Польше произошли изменения, когда состоялись выборы, трудно оправдать отсутствие посла".
Она добавила, что "мы все страдаем, но очень важно продолжать поддерживать такие тесные связи с Польшей, чтобы сотрудничество было эффективным на всех уровнях".
Посольство Литвы в Украине.
Литовское посольство в Украине временно переехало во Львов накануне войны. Тогда же министерство иностранных дел Литвы призвало всех литовских граждан покинуть Украину из соображений безопасности. Однако впоследствии министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис анонсировал возобновление работы посольства в украинской столице. Посла РФ попросили покинуть Вильнюс.
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