Литва планує продовжити тимчасовий дозвіл на проживання для українців до 2026 року

Влада Литви має намір продовжити тимчасову посвідку на проживання для українських біженців ще на один рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Згідно з проєктом, підготовленим Міністерством внутрішніх справ Литви, термін тимчасового захисту буде продовжено до 4 березня 2026 року. Наразі цей статус діє до березня 2025 року.

За даними Департаменту міграції, щодня надходить 30-40 нових заяв на отримання посвідки на тимчасове проживання, і на сьогоднішній день понад 44,3 тисячі осіб мають такий статус у Литві.

Міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте наголосила, що продовження терміну дасть змогу зменшити адміністративне навантаження на українців і співробітників Департаменту міграції, а також спростить управління потоком заяв перед березнем 2025 року.