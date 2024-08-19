Литва планирует продлить временный вид на жительство для украинцев до 2026 года
Власти Литвы намерены продлить временный вид на жительство для украинских беженцев еще на один год.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.
Согласно проекту, подготовленному Министерством внутренних дел Литвы, срок временной защиты будет продлен до 4 марта 2026 года. В настоящее время этот статус действует до марта 2025 года.
По данным Департамента миграции, ежедневно поступает 30-40 новых заявлений на получение временного вида на жительство, и на сегодняшний день более 44,3 тысячи человек имеют такой статус в Литве.
Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте подчеркнула, что продление срока позволит снизить административную нагрузку на украинцев и сотрудников Департамента миграции, а также упростит управление потоком заявлений перед мартом 2025 года.
Временная защита для украинцев
Механизм временной защиты был введен на уровне ЕС 4 марта 2022 года, вскоре после вторжения России в Украину. Он предоставляет перемещенным лицам коллективную защиту, включая право на проживание, работу, жилье, медицинскую помощь и образование для детей.
По данным ООН, в середине марта 2024 года количество беженцев из Украины по всему миру составило 6,486 млн человек, из которых 5,983 млн находились в Европе.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.