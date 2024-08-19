Литва планирует продлить временный вид на жительство для украинцев до 2026 года

Власти Литвы намерены продлить временный вид на жительство для украинских беженцев еще на один год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Согласно проекту, подготовленному Министерством внутренних дел Литвы, срок временной защиты будет продлен до 4 марта 2026 года. В настоящее время этот статус действует до марта 2025 года.

По данным Департамента миграции, ежедневно поступает 30-40 новых заявлений на получение временного вида на жительство, и на сегодняшний день более 44,3 тысячи человек имеют такой статус в Литве.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте подчеркнула, что продление срока позволит снизить административную нагрузку на украинцев и сотрудников Департамента миграции, а также упростит управление потоком заявлений перед мартом 2025 года.