Литва передаст Украине ПВО и зенитные системы, - Зеленский
Литва планирует предоставить для украинских военных системы противовоздушной обороны и зенитные системы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова президента Литвы Гитанаса Науседы на брифинге с президентом Владимиром Зеленским и лидером Польши Анджеем Дудой во Львове.
Науседа рассказал, что приехал на встречу с Зеленским с хорошими новостями. Они касались передачи Украине вооружений и систем ПВО. Кроме этого, глава Литвы вспомнил о встрече с Зеленским незадолго до войны.
"Уже тогда мы знали, что государство-террорист не будет тихим и действительно начнет эту войну. Но мы не ожидали, что они будут действовать как настоящие дикари. Сегодня мы хотим, чтобы эта война окончилась победой Украины", - сказал президент Литвы.
В свою очередь Владимир Зеленский поблагодарил решение передать вооружение.
Однако ни президент Украины, ни президент Литвы не назвали марки оружия.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский встретился во Львове с лидерами Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой . Они подписали общую декларацию президентов Люблинского треугольника.
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