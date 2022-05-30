Литва передаст Украине дополнительную партию вооружения: что попадет в пакет помощи

Новую партию оружия в дополнение к анонсированным ранее бронетехнике и автомобилям отправят Вооруженным силам Украины литовские власти.
Об этом заявил министр обороны Арвидас Анушаускас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter чиновника.
Правительство Литвы не намерено останавливаться в военно-технической помощи Украины. Вооруженные силы получат антидроны, тепловизоры и ударный беспилотник.
"Вскоре Литва передаст Украине не только обещанные бронетехнику, грузовики и внедорожники, но также новую партию антидронов и тепловизоров. И, конечно, "Байрактар", который приобретут на собранные литовцами деньги", – написал глава Минобороны.
К слову, ранее Анушаускас назвал РФ постоянной угрозой национальной безопасности Литвы.
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