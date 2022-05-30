Литва передасть Україні додаткову партію озброєння: що ввійде в пакет допомоги

Нову партію зброї на додаток до анонсованих раніше бронетехніки та автомобілів відправить Збройним силам України литовська влада.
Про це заявив міністр оборони Арвідас Анушаускас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter урядовця.
Уряд Литви не збирається зупинятися у військово-технічній допомозі України. Збройні сили отримають антидрони, тепловізори та ударний безпілотник.
"Незабаром Литва передасть Україні не тільки вже обіцяні бронетехніку, вантажівки та позашляховики, але також нову партію антидронів і тепловізорів. І, звісно, "Байрактар", який придбають на зібрані литовцями гроші", – написав глава Міноборони.
До слова, раніше Анушаускас назвав РФ постійною загрозою національній безпеці Литви.
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