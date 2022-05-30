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Литва передасть Україні додаткову партію озброєння: що ввійде в пакет допомоги

Фото: Арвідас Анушаускас (twitter.com/Lithuanian_MoD)
Автор: Антон Федорців

Нову партію зброї на додаток до анонсованих раніше бронетехніки та автомобілів відправить Збройним силам України литовська влада.

Про це заявив міністр оборони Арвідас Анушаускас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter урядовця.

Уряд Литви не збирається зупинятися у військово-технічній допомозі України. Збройні сили отримають антидрони, тепловізори та ударний безпілотник.

"Незабаром Литва передасть Україні не тільки вже обіцяні бронетехніку, вантажівки та позашляховики, але також нову партію антидронів і тепловізорів. І, звісно, "Байрактар", який придбають на зібрані литовцями гроші", – написав глава Міноборони.

До слова, раніше Анушаускас назвав РФ постійною загрозою національній безпеці Литви.

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