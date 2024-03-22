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Литва передала Україні системи для боротьби з дронами

Архівне фото: Литва передала Україні системи для боротьби з дронами (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Литва передала Україні нову партію військової допомоги. Цього разу ЗСУ отримають засоби для боротьби з безпілотниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство національної оборони Литви.

"Литва продовжує надавати безперебійну військову підтримку Україні", - йдеться в заяві.

Зазначається, що передані Литвою протидронні системи досягли країни.

Загальна допомога

У Міноборони пояснили, що військова підтримка, яку надають Україні, наразі охоплює різну зброю, боєприпаси, безпілотники, засоби боротьби з дронами, навчання солдатів, ремонт важкої техніки й усю іншу підтримку, що надається відповідно до заявлених потреб України.

Литва вже розробила план довгострокової підтримки України на 200 мільйонів євро протягом 2024-2026 років. 

Допомога Україні від Литви

Литва є одним із найактивніших союзників України від початку повномасштабного вторгнення росіян. Вона надає нашим захисникам військову допомогу, а також підтримує членство нашої країни в Євросоюзі та НАТО.

У січні Литва схвалила пакет довгострокової допомоги Україні на 200 мільйонів євро. Про це під час свого візиту до Києва заявив президент Гітанас Науседа.

Нещодавно Литва виділила 5 мільйонів євро на підтримку реконструкції шкіл і дитячих садків в Україні. Також на початку лютого в Україну прибув черговий пакет військової допомоги.

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