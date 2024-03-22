Литва передала Украине системы для борьбы с дронами

Литва является одним из самых активных союзников Украины с начала полномасштабного вторжения россиян. Она предоставляет нашим защитникам военную помощь, а также поддерживает членство нашей страны в Евросоюзе и НАТО.

В январе Литва одобрила пакет долгосрочной помощи Украине на 200 миллионов евро. Об этом во время своего визита в Киев заявил президент Гитанаса Науседа.

Недавно Литва выделила 5 миллионов евро в поддержку реконструкции школ и детских садов в Украине. Также в начале февраля в Украину прибыл очередной пакет военной помощи.

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