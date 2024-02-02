Литва передала Україні нову партію озброєння: що до неї увійшло (фото)

Литва доставила в Україну чергову партію озброєння у рамках військової допомоги. Зокрема, до неї увійшли снаряди для протитанкових гранатометів Carl Gustaf.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу міністерства оборони Литви.

За інформацією відомства, окрім "тисяч снарядів для протитанкових гранатометів" Україна також отримала системи дистанційного підриву RISE-1.

Фото: озброєння, яке передала Литва (kam.lt)

"Ми активно і послідовно підтримуємо Україну, тому що наша підтримка України - це також інвестиції у нашу власну безпеку. Значна частина нашої останньої підтримки спрямована на очолювану Литвою коаліцію з розмінування в Україні", - наголосив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Допомога Україні від Литви

Нагадаємо, Литва є одним з найактивніших союзників України з початку повномасштабного вторгнення росіян. Вона надає нашим захисникам військову допомогу, а також підтримує членство нашої країни у Євросоюзі та НАТО.

У січні Литва схвалила пакет довгострокової допомоги Україні на 200 мільйонів євро. Про це під час свого візиту до Києва заявив президент Гітанас Науседа.

Також прем'єр Литви Інгріда Шимоніте нещодавно закликала Євросоюз збільшити допомогу Україні для перемоги над Росією.