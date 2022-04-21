Литва передала Украине партию тяжелых минометов на десятки миллионов евро

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что страна передала партию тяжелых минометов Украине. Их количество он не уточнил, но сказал, что стоимость военной поддержки составляет десятки миллионов евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство BNS .

"Мы направили Украине военную помощь - передали тяжелые минометы, количество которых называть не станем. Окончательная стоимость вооружения оценивается в десятки миллионов евро", - сказал Анушаускас.

По его словам, Литва регулярно направляет Украине вооружение и амуницию.

"Трудно все даже назвать. Около месяца назад я насчитал около 35 позиций. Передано не только ракетные системы Stinger, а и другую противовоздушную, противотанковое оружие, гранаты, пулеметы, автоматы, средства связи", - сказал Анушаускас.

Он добавил, что остаточная стоимость оказанной поддержки Киеву составляет несколько десятков миллионов евро, а общая может быть в 5-10 раз выше.

Напомним, недавно президент Литвы Гінатас Науседа поддержал поставки Украине ракетных комплексов для борьбы с кораблями оккупантов. Он подчеркнул, что Россия должна чувствовать угрозу и на море.

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