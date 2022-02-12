Литва передает Украине вакцины Johnson & Johnson для прививки украинцев на КПВВ, - Минздрав

Министр здравоохранения Виктор Ляшко посетил бесплатные пункты тестирования и прививки против коронавируса, расположенные на территории контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) "Станица Луганская". Он заявил о поддержке от Литвы, которая передает вакцину Johnson&Johnson для прививки украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на брифинг министра.

"Сегодня Украина имеет мощную поддержку от Литвы, которая передает нам вакцину Johnson&Johnson для прививки украинцев, в частности с временно оккупированных территорий на пунктах пропуска. Это позволит нам защитить еще больше наших граждан от тяжелого течения коронавирусной болезни", - отметил министр.

Сейчас в пунктах есть выбор вакцин и достаточное количество бесплатных быстрых тестов для всех, кто обращается. Медицинские работники подтвердили, что желающие прививаться есть ежедневно, а вакцины хватает в полной мере для всех желающих.

"Сейчас продолжается модернизация сервисной зоны на территории КПВВ, где планируется размещение пункта прививки, отделения банка, сотрудников пенсионного фонда, органов соцзащиты", - добавил министр.