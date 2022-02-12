Литва передає України вакцини Johnson&Johnson для щеплення українців на КПВВ, - МОЗ
Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко відвідав безоплатні пункти тестування та щеплення проти коронавірусу, розташовані на території контрольного пункту в’їзду-виїзду (КПВВ) "Станиця Луганська". Він заявив про підтримку від Литви, яка передає вакцину Johnson & Johnson для щеплення українців.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг міністра.
"Сьогодні Україна має потужну підтримку від Литви, яка передає нам вакцину Johnson & Johnson для щеплення українців, зокрема з тимчасово окупованих територій на пунктах пропуску. Це дозволить нам захистити ще більше наших громадян від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби", - зазначив міністр.
Наразі у пунктах є вибір вакцин та достатня кількість безоплатних швидких тестів для всіх, хто звертається. Медичні працівники підтвердили, що охочі щепитися є щодня, а вакцини вистачає повною мірою для всіх охочих.
"Наразі триває модернізація сервісної зони на території КПВВ, де планується розміщення пункту щеплення, відділення банку, співробітників пенсійного фонду, органів соцзахисту", - додав міністр.
Нагадаємо, у окупаційної влади в окремих районах Донецької та Луганської областей з'явилася нова вимога для відкриття пунктів пропуску. Тепер вони хочуть медичних контактів з українською стороною на рівні санітарних лікарів.