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Литва отзывает посла из России и ликвидирует консульство в Петербурге

Фото: Литва отзывает своего посла из России (pixabay)
Автор: Наталья Юрченко

Литва официально отзывает Эйтвидаса Баярунаса с должности посла в России. Кроме того, страна закрывает свое консульство в Петербурге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Отмечается, что посол должен перестать выполнять обязанности с 1 июня.

Также в правительстве уже зарегистрировали постановление о ликвидации генерального консульства Литвы в Петербурге. Оно закроет свои двери 7 июня.

Напомним, что Литва ранее заявила о разрыве дипломатических отношений с Россией. В частности, главе российской дипмиссии в Вильнюсе приказали покинуть страну.

При этом власти Литвы активно поддерживают Украину в войне с Россией. Парламент признал РФ страной-террористом и геноцид украинцев.

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