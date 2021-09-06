Литва отправит представителя МИД в Ирак для ускорения возвращения мигрантов

"Представитель нашего министерства должен начать работу в Багдаде в ближайшие дни", - цитирует агентство главу МИД страны Габриэлюса Ландсбергиса.

Он отметил, что для принятия этого решения потребовалось время, поскольку дипломатам работать в Багдаде нелегко из-за необходимости учитывать особенности этой страны.

Министр добавил, что последнее время растет число мигрантов, которые добровольно соглашаются вернуться на родину. Однако депортация нелегалов сопряжена с трудностями.

"Убедить Ирак принять депортированных людей по-прежнему непросто, даже несмотря на то, что у ЕС есть соглашение с Багдадом", - уточнил он.