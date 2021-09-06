UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Литва отправит представителя МИД в Ирак для ускорения возвращения мигрантов

Автор: Дмитрий Кузнецов

МИД Литвы направит в Ирак своего представителя для переговоров по ускорению возвращения мигрантов на родину. В ведомстве отметили, что депортация нелегалов сопряжена с трудностями, несмотря на согласие некоторых из них добровольно покинуть страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

"Представитель нашего министерства должен начать работу в Багдаде в ближайшие дни", - цитирует агентство главу МИД страны Габриэлюса Ландсбергиса.

Он отметил, что для принятия этого решения потребовалось время, поскольку дипломатам работать в Багдаде нелегко из-за необходимости учитывать особенности этой страны.

Министр добавил, что последнее время растет число мигрантов, которые добровольно соглашаются вернуться на родину. Однако депортация нелегалов сопряжена с трудностями.

"Убедить Ирак принять депортированных людей по-прежнему непросто, даже несмотря на то, что у ЕС есть соглашение с Багдадом", - уточнил он.

Напомним, в течение нескольких последних месяцев из Беларуси в Литву проникли более 4 тысячи нелегальных мигрантов из Азии и Африки. Среди них преобладают выходцы из Ирака.

Отметим, на фоне кризиса с мигрантами из Беларуси Польша и Литва в совместном заявлении призвали страны ЕС увеличить поддержку Вильнюса.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛитваИракМиграционный кризис