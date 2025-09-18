ua en ru
Литва остаточно відрізала себе від російської енергомережі

Четвер 18 вересня 2025 19:41
Литва остаточно відрізала себе від російської енергомережі Ілюстративне фото: Литва обрубала ЛЕП, які поєднували її з Росією (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Литва завершила демонтаж ліній електропередачі, які пов'язували її з російською енергетичною мережею.

Про це йдеться в заяві литовського оператора передачі електроенергії Litgrid, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Оператор зазначив, що було демонтовано всі ділянки транскордонних ліній електропередачі, які з'єднували Литву з Калінінградською областю.

Таким чином Литва остаточно відключилася від російської енергомережі, а також зміцнила інтеграцію в континентальну електроенергетичну систему Європи.

"Після завершення всіх демонтажних робіт ми повністю звільнимося від непотрібної інфраструктури, тим самим ще більше зміцнивши нашу енергетичну незалежність", - підкреслив гендиректор Litgrid Рокас Масюліс.

Демонтаж ЛЕП тривав трохи більше семи місяців - роботи розпочалися 8-9 лютого цього року, після того як країни Балтії синхронізувалися з континентальними електромережами Європи.

Країни Балтії відключилися від енергомережі РФ

Нагадаємо, 8 лютого стало відомо, що Литва, Латвія та Естонія завершили процес від'єднання від російської енергосистеми.

Глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас підкреслювала, що такий крок унеможливить можливості Росії використовувати енергетику як інструмент шантажу проти країн Балтії.

Країни Балтії готувалися до такого кроку довгий час, але реалізувати його не виходило через фінансові складнощі.

