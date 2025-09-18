Литва остаточно відрізала себе від російської енергомережі

Литва завершила демонтаж ліній електропередачі, які пов'язували її з російською енергетичною мережею.

Про це йдеться в заяві литовського оператора передачі електроенергії Litgrid, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi .

Оператор зазначив, що було демонтовано всі ділянки транскордонних ліній електропередачі, які з'єднували Литву з Калінінградською областю.

Таким чином Литва остаточно відключилася від російської енергомережі, а також зміцнила інтеграцію в континентальну електроенергетичну систему Європи.

"Після завершення всіх демонтажних робіт ми повністю звільнимося від непотрібної інфраструктури, тим самим ще більше зміцнивши нашу енергетичну незалежність", - підкреслив гендиректор Litgrid Рокас Масюліс.

Демонтаж ЛЕП тривав трохи більше семи місяців - роботи розпочалися 8-9 лютого цього року, після того як країни Балтії синхронізувалися з континентальними електромережами Європи.