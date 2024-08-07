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Литва оштрафувала компанію на 13 млн євро за порушення санкцій проти РФ

Ілюстративне фото (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Литовські митники склали протокол проти компанії, що займається експортом автомобілів, за порушення санкцій проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Департаменту митниці Литви.

Зареєстрована в Литві компанія була оштрафована на 13,6 млн євро, також було вилучено та конфісковано шість напівпричепів.

Митниця повідомила, що компанія не дотримувалася міжнародних санкцій під час угод із фірмами з Казахстану, Білорусі та Туреччини, що призвело до затримання транспортних засобів і розцінювання цього як порушення санкцій.

Це не перший випадок, коли компанії зазнають штрафів за порушення міжнародних санкцій після посиленого контролю литовської митниці.

Санкції ЄС проти Росії

З березня 2014 року ЄС вводить санкції проти Росії через анексію Криму та дестабілізацію України. Після 24 лютого 2022 року, у відповідь на військову агресію Росії, ЄС значно розширив санкції, додавши багато нових осіб і організацій до списку, а також вживши заходів для ослаблення російської економіки і технологій.

З початку повномасштабного вторгнення ЄС запровадив уже 14 пакетів санкцій проти РФ.

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