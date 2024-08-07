Литва оштрафувала компанію на 13 млн євро за порушення санкцій проти РФ

Литовські митники склали протокол проти компанії, що займається експортом автомобілів, за порушення санкцій проти Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Департаменту митниці Литви.
Зареєстрована в Литві компанія була оштрафована на 13,6 млн євро, також було вилучено та конфісковано шість напівпричепів.
Митниця повідомила, що компанія не дотримувалася міжнародних санкцій під час угод із фірмами з Казахстану, Білорусі та Туреччини, що призвело до затримання транспортних засобів і розцінювання цього як порушення санкцій.
Це не перший випадок, коли компанії зазнають штрафів за порушення міжнародних санкцій після посиленого контролю литовської митниці.
З березня 2014 року ЄС вводить санкції проти Росії через анексію Криму та дестабілізацію України. Після 24 лютого 2022 року, у відповідь на військову агресію Росії, ЄС значно розширив санкції, додавши багато нових осіб і організацій до списку, а також вживши заходів для ослаблення російської економіки і технологій.
З початку повномасштабного вторгнення ЄС запровадив уже 14 пакетів санкцій проти РФ.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.