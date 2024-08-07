Литва оштрафувала компанію на 13 млн євро за порушення санкцій проти РФ

Зареєстрована в Литві компанія була оштрафована на 13,6 млн євро, також було вилучено та конфісковано шість напівпричепів.

Митниця повідомила, що компанія не дотримувалася міжнародних санкцій під час угод із фірмами з Казахстану, Білорусі та Туреччини, що призвело до затримання транспортних засобів і розцінювання цього як порушення санкцій.

Це не перший випадок, коли компанії зазнають штрафів за порушення міжнародних санкцій після посиленого контролю литовської митниці.