Литва оштрафовала компанию на 13 млн евро за нарушение санкций против РФ

Литовские таможенники составили протокол против компании, занимающейся экспортом автомобилей, за нарушение санкций против России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Департамента таможни Литвы.
Зарегистрированная в Литве компания была оштрафована на 13,6 млн евро, также были изъяты и конфискованы шесть полуприцепов.
Таможня сообщила, что компания не соблюдала международные санкции при сделках с фирмами из Казахстана, Беларуси и Турции, что привело к задержанию транспортных средств и расцениванию этого как нарушение санкций.
Это не первый случай, когда компании подвергаются штрафам за нарушение международных санкций после усиленного контроля литовской таможни.
С марта 2014 года ЕС вводит санкции против России из-за аннексии Крыма и дестабилизации Украины. После 24 февраля 2022 года, в ответ на военную агрессию России, ЕС значительно расширил санкции, добавив много новых лиц и организаций в список, а также приняв меры для ослабления российской экономики и технологий.
С начала полномасштабного вторжения ЕС ввел уже 14 пакетов санкций против РФ.
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