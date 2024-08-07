Литва оштрафовала компанию на 13 млн евро за нарушение санкций против РФ

Зарегистрированная в Литве компания была оштрафована на 13,6 млн евро, также были изъяты и конфискованы шесть полуприцепов.

Таможня сообщила, что компания не соблюдала международные санкции при сделках с фирмами из Казахстана, Беларуси и Турции, что привело к задержанию транспортных средств и расцениванию этого как нарушение санкций.

Это не первый случай, когда компании подвергаются штрафам за нарушение международных санкций после усиленного контроля литовской таможни.