Литва обвинила РФ в давлении на судебную систему

России возбудила уголовные производства против литовских судей и прокуроров, которые ведут дела о событиях 13 января 1991 года

МИД Литвы обвинила РФ в давлении на судебную систему, а именно решение правоохранительных органов России возбудить уголовные производства против литовских судей и прокуроров, которые ведут дела о событиях 13 января 1991 года. Об этом говорится в заявлении МИД, сообщает Delfi.

Как отмечается, следственный комитет России инициировал уголовное преследование нескольких литовских судей и прокуроров, которые расследуют дела против российских военнослужащих в отношении событий 1991 года, в ходе которых советское руководство пыталось насильственными методами вернуть Литву в состав СССР.

"К сожалению, Российская Федерация все больше втягивается в водоворот советского прошлого, где ни человеческая жизнь, ни свобода, ни суверенитет соседних стран не уважались", - заявляют в МИД Литвы.

В МИД уверены, что обвинения России отдают особым цинизмом, поскольку она сама отказалась сотрудничать в делах о январских событиях.

"Российские правоохранительные структуры со все нарастающим ускорением превращаются в репрессивный аппарат, вместо свойственной демократическим государствам роли противовеса власти они становятся орудием ее произвола", - отмечается в заявлении.

Отмечается, что 13 января 1991 года советские власти пытались силой свергнуть законную власть в Литве, которая 11 марта 1990 года объявил о независимости от СССР. При взятии советскими воинскими частями и спецподразделениями Вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ погибло 14 человек, более тысячи безоружных людей пострадали.

"Россия активно скрывала и покрывала руководителей и исполнителей вооруженных действий против мирных жителей и должностных лиц, предприняла все возможные средства для того, чтобы они могли избежать ответственности. Риторика Следственного комитета РФ искажает факты, стремится закрепить альтернативную реальность", - отмечается в заявлении МИД.

Напомним, что президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что Литва должна быть готова к вторжению Российской Федерации.