Литва звинуватила РФ у тиску на судову систему

Новини Політика 23.07.2018 - 15:18
Фото: прапор Литви (flickr.com/Mr.TinDC)
Фото: прапор Литви (flickr.com/Mr.TinDC)

Росії порушила кримінальні провадження проти литовських суддів і прокурорів, які ведуть справи про події 13 січня 1991 року

МЗС Литви звинуватила РФ у тиску на судову систему, а саме рішення правоохоронних органів Росії порушити кримінальні провадження проти литовських суддів і прокурорів, які ведуть справи про події 13 січня 1991 року. Про це йдеться у заяві МЗС, повідомляє Delfi.

Як зазначається, слідчий комітет Росії ініціював кримінальне переслідування кількох литовських суддів і прокурорів, які розслідують справи проти російських військовослужбовців щодо подій 1991 року, у ході яких радянське керівництво намагалось насильницькими методами повернути Литву у склад СРСР.

"На жаль, Російська Федерація все більше втягується у вир радянського минулого, де ні людське життя, ні свобода, ні суверенітет сусідніх країн не поважалися", - заявляють у МЗС Литви.

У МЗС впевнені, що звинувачення Росії віддають особливим цинізмом, оскільки вона сама відмовилася співпрацювати у справах про січневі події.

"Російські правоохоронні структури з усе наростаючим прискоренням перетворюються на репресивний апарат, замість властивої демократичним державам ролі противаги влади вони стають знаряддям її свавілля", - наголошується в заяві.

Відзначається, що 13 січня 1991 року радянська влада намагалися силою повалити законну владу в Литві, яка 11 березня 1990 року оголосила про незалежність від СРСР. При взятті радянськими військовими частинами та спецпідрозділами Вільнюської телевежі і будівлі Литовського радіо і ТБ загинуло 14 осіб, більше тисячі беззбройних людей постраждали.

"Росія активно приховувала і покривала керівників і виконавців збройних дій проти мирних жителів і посадових осіб, зробила всі можливі засоби для того, щоб вони могли уникнути відповідальності. Риторика Слідчого комітету РФ спотворює факти, прагне закріпити альтернативну реальність", - наголошується в заяві МЗС.

Нагадаємо, що президент Литви Даля Грібаускайте заявила, що Литва має бути готовою до вторгнення Російської Федерації.

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Теги:  Литва,  Російська Федерація,  Суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС