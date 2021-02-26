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Литва назвала условие отмены "крымских санкций" против России

Автор: Анастасия Рокитна

Санкции против России, введенные за оккупацию Крыма, сохранятся пока РФ не вернет контроль над полуостровом Украине. Литва продолжает проводить политику непризнания незаконной аннексии Крыма.

Об этом говорится в заявлении МИД Литвы.

МИД Литвы заявляет о своей решительной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

"Мы будем стремиться сохранять санкции ЕС и другие международные санкции против Российской Федерации до тех пор, пока Россия не выведет свои вооруженные силы и не прекратит незаконную оккупацию части территории Украины", - отмечается в заявлении.

Литва осуждает военную агрессию России против Украины, которая началась семь лет назад и продолжается до сих пор, а также незаконную аннексию Крыма и Севастополя, что является грубым нарушением международного права.

Напомним, в День сопротивления оккупации Крыма президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям полуострова.

Кроме того, в МИД заявили, что Россия захватила Крым путем вооруженной агрессии и совершила попытку его противоправной аннексии, ссылаясь на незаконный и сфальсифицированный референдум.

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