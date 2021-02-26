Литва назвала умову скасування "кримських санкцій" проти Росії

Санкції проти Росії, введені через окупацію Криму, збережуться доки РФ не поверне контроль над півостровом Україні. Литва продовжує проводити політику невизнання незаконної анексії Криму.

Про це йдеться в заяві МЗС Литви .

МЗС Литви заявляє про свою рішучу підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

"Ми прагнутимемо зберігати санкції ЄС та інші міжнародні санкції проти Російської Федерації доти, доки Росія не виведе свої збройні сили та не припинить незаконну окупацію частини території України", - зазначається в заяві.

Литва засуджує військову агресію Росії проти України, яка розпочалася сім років тому і триває досі, а також незаконну анексію Криму і Севастополя, що є грубим порушенням міжнародного права.