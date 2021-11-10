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Литва направляет дополнительные войска на границу с Беларусью

Автор: Валерия Полищук

Литовские правоохранители направляет дополнительные силы на границу с Беларусью после введения чрезвычайного положения. Однако точное количество военнослужащих не разглашается.

Об этом заявил генеральный комиссар полиции Литвы Ренатас Пожела, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

"Они идут на помощь пограничникам, охраняющим границу, и еще - в связи с реализацией мер по применению закона о чрезвычайном положении", - сообщил он.

По словам начальника полиции, дополнительные силы были мобилизованы по просьбе пограничников.

"Пусть это будет секретом службы, но это основано на конкретном запросе пограничников данного региона, потому что именно такое количество офицеров и именно такое количество экипажей мы сформировали и уже отправили", - добавил Пожела.

По словам генерального комиссара, трудно сказать, как долго дополнительные силы будут помогать пограничникам.

"Это дополнительные силы, потому что часть полицейских находится там на постоянной основе для оказания помощи пограничникам, и сейчас мы направляем, в зависимости от ситуации, от угроз, дополнительные силы к тем, кто уже работает с пограничниками на постоянной основе", - сказал он.

Напомним, ранее литовский Сейм поддержал правительственное предложение ввести режим чрезвычайного положения на границе с Беларусью. Решение вступило в силу уже сегодня.

Кроме того, Беларусь насильно перебросила 500 мигрантов к границе с Литвой, подгоняя их выстрелами.

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