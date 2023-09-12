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Литва направила прикордонників до Латвії, щоб допомогти з напливом мігрантів

Вівторок 12 вересня 2023 07:51
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Литва направила прикордонників до Латвії, щоб допомогти з напливом мігрантів Фото: Литва направила в Латвію прикордонників, щоб боротись з нелегальними мігрантами (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Міністерство внутрішніх справ Литви відправить 20 прикордонників на допомогу Латвії, яка стикається з рекордною кількістю нелегальних мігрантів з боку Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

"Попереднє рішення - відправити на допомогу до 20 прикордонників", - сказав pаступник міністра внутрішніх справ Литви Арнолдас Абрамавічюс.

Видання зазначає, що таке рішення було прийнято на фоні масових спроб нелегальних мігрантів потрапити з Білорусі до Латвії. Лише за 10 вересня було 256 таких спроб - це рекордна кількість на даний момент.

Посилення охорони кордону Латвії

Нагадаємо, ще на початку серпня влада Латвії вирішила посилити охорону кордону з Білоруссю на шість місяців.

Це пов'язано з тим, що там фіксували випадки незаконного перетину кордону з території РБ.

Така подія відбувалася на тлі перекидання "вагнерівців" з Росію до Білорусі, де їх розмістили в одній з військових частин.

Пізніше міністр оборони Латвії Інара Мурнієце заявила, що країна розглядає можливість замінувати кордон з Білоруссю.

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