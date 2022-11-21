Литва надасть Україні артилерійські снаряди та зимову форму: подробиці

Литва передасть Україні боєприпаси для вкрай необхідної на фронті 155-мм артилерії. Також упродовж місяця буде виконано контракт із виробниками зимового одягу для українських солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса.

"Щодо найближчої військової підтримки вже вирішено - буде передано боєприпаси для вкрай необхідної на фронті 155-мм артилерії. Агентство оборонних ресурсів Міноборони уклало контракти з виробниками на відновлення цих запасів. Буде більше підтримки, але ми не можемо оголосити про все", - заявив міністр.

Протягом місяця буде виконано контракт із виробниками зимового одягу для ЗСУ. Міністр оборони Литви анонсував підписання контрактів на 2023 рік із литовським бізнесом, який виробляє необхідну Україні військову техніку. За його словами, якщо виробники будуть готові та зможуть збільшити свій виробничий потенціал.

"Литва також зробить свій внесок у міжнародний фонд фінансування важкої бронетехніки, її виробництва або модернізації та придбання. Тож, якщо що, будуть танки, здані українцям за наш рахунок", - додав Анушаускас.

Також міністр розповів, що Литва розширить курси військової підготовки для українців до 1500 солдатів. Це не враховуватиме поточних військових, які проходять навчання.