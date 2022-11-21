Литва передаст Украине артиллерийские снаряды и зимнюю форму: подробности

Литва передаст Украине боеприпасы для крайне необходимой на фронте 155 мм артиллерии. Также в течение месяца будет выполнен контракт с производителями зимней одежды для украинских солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса.

"О ближайшей военной поддержке уже решено - будут переданы боеприпасы для крайне необходимой на фронте 155-мм артиллерии. Агентство оборонных ресурсов Минобороны заключило контракты с производителями на восстановление этих запасов. Будет больше поддержки, но мы не можем объявить обо всем", - заявил министр. .

В течение месяца будет исполнен контракт с производителями зимней одежды для ВСУ. Министр обороны Литвы анонсировал подписание контрактов на 2023 год с литовским бизнесом, производящим необходимую Украине военную технику. По его словам, если производители готовы и смогут увеличить свой производственный потенциал.

"Литва также внесет свой вклад в международный фонд финансирования тяжелой бронетехники, ее производства или модернизации и приобретения. Так что, если что, будут танки, сданные украинцам за наш счет", - добавил Анушаускас.

Также Министр рассказал, что Литва расширит курсы военной подготовки для украинцев до 1500 солдат. Это не будет учитывать текущих военных, проходящих обучение.