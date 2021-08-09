Литва начала платить мигрантам за возвращение на родину

"Обеспечение прав мигрантов - это не только вопрос доверия к литовским учреждениям и международным организациям, но и экономически выгодное и рациональное использование государственных средств", - заявила Билотайте.

В целях повышения эффективности возвращения в страну происхождения иностранцев, незаконно пересекших государственную границу Литвы, Приказ сокращает процедурные сроки и устанавливает порядок предоставления поддержки для добровольного возвращения иностранцев.

"Согласно этому порядку, Государственная пограничная служба и Департамент миграции смогут оказывать поддержку в добровольном возвращении в иностранное государство иностранцу, который подает заявление о разрешении на добровольное возвращение в страну, просит о поддержке и сотрудничает с компетентными органами в вопросах возвращения", - говорится заявлении МВД.

При этом отмечается, что иностранец будет проинформирован о возможности подачи заявления о добровольном возвращении и сможет подать заявление в отдел миграции.

"Иностранцу, желающему добровольно вернуться в страну происхождения, будут предоставлены билеты на проезд за границу и единовременная денежная выплата в размере 300 евро. Единовременная сумма будет выплачиваться Департаментом миграции или SSAT, а наличные деньги будут передаваться иностранцу под роспись на пункте пограничного контроля в день возвращения иностранца в иностранное государство", - говорится в заявлении МВД.