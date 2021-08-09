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Литва почала платити мігрантам за повернення на батьківщину

Автор: РБК-Україна

Міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте підписала наказ Про добровільне повернення іноземців в країну походження. Кожному мігранту за те, що він повертається на батьківщину, виплатять 300 євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

"Забезпечення прав мігрантів - це не тільки питання довіри до литовських установ і міжнародних організацій, а й економічно вигідне і раціональне використання державних коштів", - заявила Білотайте.

З метою підвищення ефективності повернення в країну походження іноземців, які незаконно перетнули державний кордон Литви, Наказ скорочує процедурні терміни і встановлює порядок надання підтримки для добровільного повернення іноземців.

"Згідно з цим Порядком, Державна прикордонна служба і Департамент міграції зможуть надавати підтримку в добровільному поверненні в іноземну державу іноземцю, який подає заяву про дозвіл на добровільне повернення в країну, просить про підтримку і співпрацює з компетентними органами в питаннях повернення", - йдеться заяві МВС.

При цьому наголошується, що іноземець буде проінформований про можливість подачі заяви про добровільне повернення і зможе подати заяву у відділ міграції.

"Іноземцю, який бажає добровільно повернутися в країну походження, будуть надані квитки на проїзд за кордон і одноразова грошова виплата в розмірі 300 євро. Одноразова сума буде виплачуватися Департаментом міграції або SSAT, а готівкові гроші будуть передаватися іноземцю під розпис на пункті прикордонного контролю в день повернення іноземця в іноземну державу", - йдеться в заяві МВС.

Нагадаємо, уряд Іраку прийняв рішення евакуювати своїх громадян, які перебувають у Білорусі. Евакуаційний літак прибуде до Мінська 10 серпня.

Раніше стало відомо, що Євросоюз почав переговори з Багдадом, щоб повернути мігрантів з Іраку, які незаконно потрапили через Білорусь до Литви, а також переконати іракську владу знизити кількість авіарейсів в країну.

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Литва