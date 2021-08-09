Литва почала платити мігрантам за повернення на батьківщину

"Забезпечення прав мігрантів - це не тільки питання довіри до литовських установ і міжнародних організацій, а й економічно вигідне і раціональне використання державних коштів", - заявила Білотайте.

З метою підвищення ефективності повернення в країну походження іноземців, які незаконно перетнули державний кордон Литви, Наказ скорочує процедурні терміни і встановлює порядок надання підтримки для добровільного повернення іноземців.

"Згідно з цим Порядком, Державна прикордонна служба і Департамент міграції зможуть надавати підтримку в добровільному поверненні в іноземну державу іноземцю, який подає заяву про дозвіл на добровільне повернення в країну, просить про підтримку і співпрацює з компетентними органами в питаннях повернення", - йдеться заяві МВС.

При цьому наголошується, що іноземець буде проінформований про можливість подачі заяви про добровільне повернення і зможе подати заяву у відділ міграції.

"Іноземцю, який бажає добровільно повернутися в країну походження, будуть надані квитки на проїзд за кордон і одноразова грошова виплата в розмірі 300 євро. Одноразова сума буде виплачуватися Департаментом міграції або SSAT, а готівкові гроші будуть передаватися іноземцю під розпис на пункті прикордонного контролю в день повернення іноземця в іноземну державу", - йдеться в заяві МВС.